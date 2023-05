Guardiani della Galassia Vol 3 | il capitolo finale è un inno all' amicizia

Con l'arrivo nelle sale diGalassia 3 , i riflettori sono tutti puntati sull'ultimo film di James Gunn che di fatto dice addio ai Marvel Studios per dedicarsi a tempo pieno alla sua prossima avventura con i DC ...In sala trovate giàGalassia Vol. 3 , l'ultimo capitolotrilogia Marvel firmato da James Gunn : la squadra torna quasi al completo, e in una scena del trailer (quindi niente spoiler) avete visto che ...E così, dopo tanta attesa dei fan, è arrivato nei cinema italianiGalassia vol. 3 , ultimo attotrilogia ideata dal regista e sceneggiatore James Gunn , come sempre capitanato da Chris Pratt nel ruolo di Peter Quill / Star Lord . Ma com'è ...

Microsoft resuscita il sito di Zune grazie ai Guardiani della Galassia HDblog

È sempre una sorta di lutto ad apparire come motore d'azione della trilogia dedicata a Guardiani della Galassia. Nei primi due capitoli il protagonista Peter Quill doveva affrontare il peso ...In un comunicato stampa della Disney ha confermato che i Marvel Studioshanno sostituito Miley Cyrus come Mainframe ...