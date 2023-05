“Guardate | cellulite e grasso” Diletta Leotta | Fabrizio Corona pubblica la foto al mare

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 maggio 2023)è incinta del suo primo figlio dal fidanzato Loris Karius. L’annuncio è arrivato settimane fa su Instagram: “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three!”, ha scritto la giornalistando un video in cui si vede in lacrime mentre bacia e abbraccia il fidanzato.e il calciatore Karius Loris stanno insieme oramai da pochi mesi. I due si sono presentati rispettivamente le proprie famiglie ed è già tempo di allargare la famiglia. “Dal primo momento che ci siamo conosciuti prima di tutto ho ammirato la tua forza e il tuo coraggio. Mi hai raccontato del tuo lungo percorso di rinascita e la forza con cui credi in ciò che sei mi ha fatto innamorare di te”, aveva detto la giornalista parlando del ...