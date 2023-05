(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 3 mag. (Adnkronos Salute) - "L'è una delle aree in cuisi sta impegnando di più: attualmente abbiamo circa 300 sperimentazioni cliniche in onco-in fase di svolgimento per più di 20 diverse neoplasie oggetto di studio. Sono 10 anni che sviluppiamo nuovi farmaci...

Così l'Amministratore Delegato di, Fabrizio, a margine della conferenza stampa tenutasi all'Hotel Nazionale sulla leucemia mieloide acuta.Lo ha detto Fabrizio, amministratore delegato di, nel suo intervento alla conferenza stampa 'Leucemia mieloide acuta: le nuove prospettive nella gestione della malattia', promossa oggi a ...... reso possibile dal contributo concreto di tutti gli attori coinvolti " evidenzia Fabrizio, amministratore delegato di- Nel 2020 la decisione di Aifa di accogliere la richiesta della ...

Greco (AbbVie), 'investiamo in ematologia 15% fatturato' Adnkronos

“AbbVie è impegnata nella ricerca di soluzioni per bisogni di salute insoddisfatti. La nostra azienda investe il 15 per cento del fatturato ...Roma, 3 mag. (Adnkronos Salute) - "L'ematologia è una delle aree in cui AbbVie si sta impegnando di più: attualmente abbiamo circa 300 sperimentazioni cliniche in onco-ematologia in fase di svolgiment ...