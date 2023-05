«Grazie del vostro affetto» Jamie Foxx rompe il silenzio | l’attore è in ospedale da 3 settimane

(Di giovedì 4 maggio 2023) «per il, sono fortunato». Con un post su Instagramildopo che sua figlia Corinne lo scorso 12 aprile aveva annunciato che suo padre aveva avuto un problema di saluto. A causa di una «complicazione medica»,statunitense era ricoverato ine «a un intervento rapido e a un’ottima assistenza, è già in via di guarigione – scriveva Corinne– sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede il rispetto della privacy durante questo periodo». In queste treil riservo sule condizioni di salute delstatunitense è stato totale, e la preoccupazione dei fan ...

...periodo in esame. Matteo Storchi, President & CEO di Comer Industries , ha commentato: "Nel primo trimestre abbiamo raggiunto risultati record sia in termini di vendite che di redditività...alle sue funzioni si rivelerà un alleato insostituibile: le app Allenamento e Fitness vi ... L'Apple Watch SE GPS è anche in grado di monitorare le fasisonno e la salutevostro cuore . ...... l'attrice britannica diventata celebreal suo primo ruolo cinematografico (quello di Hermione Granger, da lei interpretato in ogni filmfranchise di Harry Potter), non appare sul grande ...

«Grazie del vostro affetto». Jamie Foxx rompe il silenzio: l'attore è in ... Open

Un nuovo progetto per il Real Circolo Francesco II di Borbone in favore dell'Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon per la realizzazione del "Centro Ustioni Pediatrico". (ANSA) ..."A rischio milioni di investimenti": la denuncia dell'europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini La nuova normativa relativa agli imballaggi proposta dalla Commissione europea potrebbe avere ...