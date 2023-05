Graziani | “In estate il Milan si è indebolito invece di rinforzarsi”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ciccio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento di forma dele all'ultimo mercato estivo

Graziani: «Il Milan ha l’obbligo di entrare tra le prime ... Mettere i titolari a partita in corso quando c’è nervosismo poi diventa complicato anche per loro. In estate il Milan invece di rinforzarsi ...Ciccio Graziani, ex giocatore, intervenuto a Radio Sportiva, ha commentato così il momento del Milan: "Certe società, come il Milan, hanno l'obbligo di entrare tra le ...