Gravina | 'Congratulazioni Napoli | hai fatto la storia ed emozionato il mondo'

Napoli, hai fatto la storia! Il tricolore degli azzurri, protagonisti di un ... Il presidente della Figc, Gabriele, si unisce al coro di complimenti per la squadra di Spalletti, ...Napoli , hai fatto la storia! Il tricolore degli azzurri , protagonisti di un campionato straordinario, ha suscitato grande interesse e forti emozioni in tutto il mondo. I miei ...alla Roma per il meritato successo la società giallorossa si è resa protagonista ...il Barcellona allo stadio Olimpico' scrive in una nota il presidente della Figc Gabriele, ...

Calcio: Gravina, 'Congratulazioni Napoli, hai fatto la storia' Il Tirreno

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Congratulazioni Napoli, hai fatto la storia! Il tricolore degli azzurri, protagonisti di un campionato straordinario, ha suscitato grande interesse e forti emozioni ...(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Congratulazioni Napoli, hai fatto la storia! Il tricolore degli azzurri, protagonisti di un campionato straordinario, ha suscitato grande interesse e forti emozioni in tutto i ...