Grave incidente a Colleferro sulla Casilina | scontro tra auto | donna resta incastrata tra le lamiere FOTO

(Di giovedì 4 maggio 2023)oggi. Alle ore 10:30 circa di questa mattina, la squadra VVF 16/A è intervenuta presso il Comune di, in Via48+600, per un’stradale tra trevetture. I Vigili del Fuoco, utilizzando il gruppo olio dinamico da taglio, hanno estratto dalleuna signora e affidata alle cure del personale sanitario. Altre due persone sono rimaste lievemente ferite a causa del tamponamento tra le. La strada è stata interdetta al traffico veicolare per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. 118 e Polizia stradale sul posto per quanto di loro competenza. su Il Corriere della Città.