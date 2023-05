Gran Canaria campione dell’EuroCup 2022 23 | ko Turk Telekom

(Di giovedì 4 maggio 2023) L’epilogo è finalmente giunto con la seconda coppa europea della pallacanestro che ha eletto la sua vincitrice che succede alla Virtus Segafredo Bologna sul trono meno importante, ma comunque scintillante, del Vecchio Continente. È stata una finale bella da guarda, tra due formazioni che hanno impreziosito questa manifestazione a suon didi prestazioni. Alla fine, però, il campo ha legiferato il suo verdetto finale:2023. Una gioia incredibile per gli iberici che vincono il trofeo diventando ufficialmente una delle protagoniste della prossima Eurolega basket, competizione che giocherà per la seconda volta nella sua storia.resta, invece, con il cerino in mano dopo un avvio davvero molto complicato che ha cancellato, ...

...00 Rayo Vallecano - Barcellona 2 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Barcelona - algiris 91 - 69 19:45 Olympiacos - Fenerbahçe 79 - 68 BASKET - EUROCUP 17:00 SC Prometei - Ankara 74 - 76 20:00......00 Rayo Vallecano - Barcellona 2 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Barcelona - algiris 91 - 69 19:45 Olympiacos - Fenerbahçe 79 - 68 BASKET - EUROCUP 17:00 SC Prometei - Ankara 74 - 76 20:00......00 Rayo Vallecano - Barcellona 2 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Barcelona - algiris 91 - 69 19:45 Olympiacos - Fenerbahçe 79 - 68 BASKET - EUROCUP 17:00 SC Prometei - Ankara 74 - 76 20:00...

Gran Canaria resiste al ritorno del Turk Telekom, vince l’Eurocup 2022/23 Sportando

Il Gran Canaria vince l'EuroCup 2022-2023 e conquista l'accesso alla prossima Eurolega. La squadra allenata da Jaka Lakovic batte il Turk Telekom Ankara per 71-67 in una finale molto lunga, durata olt ...La vittoria del Gran Canaria in EuroCup nella finale sul Turk Telekom potrebbe favorire la permanenza della Virtus Bologna in EuroLeague. Vincendo ieri, il club spagnolo ...