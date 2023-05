Gran Bretagna | William e Kate in un pub londinese

La massa monetaria M4 dellaè scesa , nel mese di marzo, dello 0,6%. EUR/YEN L'euro riprende il rialzo nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 148,72, con la nuova area ...Con i preparativi ben avviati e a pochi giorni dall'incoronazione di suo padre, re Carlo III, che si terra' sabato 6 maggio, il principe William fa visita al pub "Dog and Duck" di Soho a Londra con ..."Il più grande spettacolo del mondo". È la definizione scelta da "The Times" per presentare l'incoronazione di Re Carlo III del Regno Unito die Irlanda del Nord, nonché di altri reami del Commonwealth. "Un'incoronazione è il compleanno di una nazione, il giorno in cui il popolo ne celebra l'unione, il cui simbolo è la Corona", ...

