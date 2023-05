Gragnano in lutto | Giuseppe muore a 35 anni | “Festa scudetto annullata”

...uniamo in preghiera in questo giorno diper il quale, come Amministrazione, abbiamo annullato ogni forma di festeggiamento che stavamo organizzando in vista dello scudetto del Napoli'.......uniamo in preghiera in questo giorno diper il quale, come Amministrazione, abbiamo annullato ogni forma di festeggiamento che stavamo organizzando in vista dello scudetto del Napoli'....

Gragnano in lutto, annullati tutti gli eventi per la festa scudetto Virgilio

Lacrime di dolore a Gragnano, dove la comunità è a lutto per la morte improvvisa di un 35enne. Giuseppe Saporito, giovane papà, è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. La ...Lutto a Gragnano . A soli 35 anni si è spento Giuseppe Saporito , fratello di Angela, tenente della Polizia Locale. Il sindaco Nello D'Auria ha manifestato tutto il suo ...