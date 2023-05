Graduatorie ATA 24 mesi | cosa significa il messaggio “Numero di mesi e di giorni di servizio inferiore all’intero periodo”? FAQ

(Di giovedì 4 maggio 2023) E' disponibile fino al 18 maggio l'istanza per effettuare il primo inserimento o aggiornare la propria posizione nelleATA 24, utilizzate per i ruoli e le supplenze al 30 giugno e 31 agosto. Requisito fondamentale per accedere nelleATA 24è l'aver maturato due annualità dinelle scuole statali. L'articolo .

... Anief ritiene necessario uno snellimento delle procedure di reclutamento con il ripristino del doppio canale, l'utilizzo delledi tutti i concorsi incluso lo straordinario bis e la ...24 mesi. C'è tempo fino al 18 maggio per inoltrare la domanda (primo inserimento o aggiornamento). La redazione di Orizzonte Scuola organizza Question Time, la rubrica di consulenza in ...Entro il 18 maggio gli aspirantipossono presentare domanda di inserimento/aggiornamento delle24 mesi. Per accedere alledi prima fascia è necessario aver svolto 24 mesi di servizio o 23 giorni e 16 giorni. Chi ha diritto alla priorità nella scelta delle sede e come ...

Graduatorie ATA 24 mesi, diritto a priorità legge 104: come compilare il Modello H [VIDEO TUTORIAL] Orizzonte Scuola

Novità per quanto riguarda il Concorso ATA 24 Mesi 2023 per l’aggiornamento delle graduatorie di prima fascia. Secondo quanto annunciato dal sindacato Anief, sarà possibile fare domanda dal 27 Aprile ...1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ...