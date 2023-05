GP Miami | F1 | programma e diretta tv della corsa

(Di giovedì 4 maggio 2023) Dall’Azerbaijan alla Florida in una sola settimana. Da un capo all’altro del mondo, quindi, l’ombra del carrozzone del Circus più famoso e importante dell’automobilismo torna sulla pista dell’Hard Rock Stadium, casa dei DolphinNFL, per mandare in scena la seconda edizione del GPdi F1. Si ripartirà dalla bella doppietta di Baku messa a segna dalla Red Bull con Sergio Perez che ha preceduto il compagno di squadra, e campione del mondo, Max Verstappen. Segnali di ripresa per la Ferrari con Charles Leclerc che ha conquistato prima la pole position e poi è salito sul podio (terzo) resistendo all’attacco dell’Aston Martin di Fernando Alonso. Cosa aspettarsi da questa nuova tappa? Ecco tutto ildi questo weekend e dove sarà possibile assistere in televisione ai vari eventi in calendario. GP, ...

F1 in tv, GP Miami 2023: programma Sky e TV8, orari, streaming OA Sport

Messo in archivio il fine settimana del Gran Premio dell'Azerbaijan, il Circus si sposta immediatamente dall'altra parte dell'Oceano. Da Baku, infatti, si vola in Florida, dato che siamo ai nastri di ...F1 GP Miami 2023, le prove libere saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming ...