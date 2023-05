Gp Miami F1 | le quote | duello Verstappen - Perez Leclerc a 13 00

(Di giovedì 4 maggio 2023) Due vittorie a testa per i piloti Redbull:, con il messicano capace di trionfare a Baku sul circuito cittadino. L'ultimo Gp, però, ha dato segnali di vita per la Ferrari, con ...

Gp, leMax Verstappen è in testa al mondiale con 93 punti ed è il favorito negli Usa, come dimostrano le lavagne degli operatori di scommesse . La quota dell'olandese non va oltre 1.50 ...... finalista della passata edizione, è la maggiore indiziata per andare avanti secondo ledei ... Dubai ee l'ultimo raggiunto sulla terra verde di Charleston. Kudermetova proverà a fermarne l'...Partirà con i favori del pronostico secondo ledei bookmakers. Recentemente ha trionfato nel ...da protagonista grazie alle semifinali ottenute rispettivamente agli Australian Open e a. ...

F1 GP Miami 2023: quote scommesse, favoriti e pronostico Bwin News

Domenica ci si sposta negli Stati Uniti: a Miami, la Ferrari e le altre avversarie proveranno a spezzare quello che finora è stato un assolo della scuderia austriaca, davanti a tutte anche nelle quote ...Il primo podio stagionale ottenuto da Charles Leclerc in Azerbaigian ha però riportato un po' di ottimismo in casa Ferrari e anche le quote sul GP di Miami danno qualche chance al monegasco, che sulla ...