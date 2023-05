GP di Miami | Anteprima del Gran Premio Pirelli

(Di giovedì 4 maggio 2023) A, il primo dei trepremi che si terranno quest’anno negli Stati Uniti, le mescole scelte dasono: C2 come P Zero White hard, C3 come P Zero Yellow medium e C4 come P Zero Red soft. Le previsioniper il GPIl tracciato, con 19 curve prevalentemente lente e tre rettilinei, è moderatamente impegnativo per i pneumatici. La scelta di tre mescole di fascia media, piuttosto che di set più morbidi, è dovuta principalmente alle temperature solitamente elevate della pista, che l’anno scorso hanno raggiunto i 59°C.Le mescole più utilizzate nella gara del 2022 sono state le medie e le dure. La maggior parte dei piloti ha disputato ilcon un solo pit stop. La gara è stata neutralizzata due volte da una safety car e da una virtual ...

GP- Nico Hulkenberg correrà per la prima volta a. Il Gran Premio in Florida ha avuto un gran successo di pubblico nella scorsa stagione, e il pilota tedesco, pur avendo una ...GP- La Haas deve assolutamente riscattarsi dopo la brutta prestazione di Baku. La squadra americana si appresta ad affrontare il primo di ben tre Gran Premi nel proprio continente, ...GP- Con due punti conquistati a Baku, la McLaren è andata via dall'Azerbaijan come prima forza tra le scuderie non considerate top in questo inizio di campionato. Norris ha concluso ...

Alessandro Secchi | A pochi giorni da Baku la F1 scende nuovamente in pista per la seconda edizione del GP Miami, quinto appuntamento del mondiale 2023.