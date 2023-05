GP Catalogna | SBK | programma e diretta tv della corsa

(Di giovedì 4 maggio 2023) Siamo praticamente all’inizio di questa stagione di Superbike, ma i giochi sembrano essere già irrimediabilmente indirizzati a favore di un pilota e di un team. Il campione del mondo in carica, Alvaro Bautista, e la sua Ducati hanno già creato il vuoto nella classifica: sono la bellezza di 174 i punti già messi a referto dallo spagnolo rispetto ai 118 che Toprak Razgatlioglu (-56!) ha racimolato su Yamaha. Cosa accadrà in questo GPSBK? GP, SBK: tutto il calendario di questa tre giorni spagnola Ecco tutto quello che c’è da sapere con ile gli orari ufficiali di questo lungo weekend che si snoderà in Spagna sull’asfalto di Montmelò: Venerdì 5 maggio Ore 10.30-11.15 Prove libere 1Ore 15.00-15.45 Prove libere 2 Sabato 6 maggio Ore 09.00-09.30 Prove libere 3Ore ...

Alyoska Costantino | Si è giunti al quarto appuntamento mondiale della SBK e della SSP, oltre che al secondo per la categoria Supersport 300 dopo l'avvio ad ...Prosegue la stagione del Mondiale di superbike 2023 e lo fa sbarcando per la prima volta in Spagna. Nel weekend in arrivo, infatti, si correrà il round del Gran Premio di Catalogna, quarto appuntament ...