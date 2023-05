... La Camera, con 213 sì, ha approvato la fiducia posta dalsul decreto Cutro. Oggi il via ... Mobilitazioni dei dottori in tutta Italia • Èieri a Livorno lo sbarco dei 35 migranti ...Anche Federconsumatori auspica che ilnon indebolisca gli aiuti. Il Codacons stima per il ... I future Ttf hannole contrattazioni in flessione del 4,18% a 57,04 euro al megawattora. ......Sangiuliano che in pochi mesi ha dimostrato quanto la Cultura sia centrale nell'azione di'. ... "Sono molto felice di essere qui - haSangiuliano - e ritengo che questa mostra sia un ...

Governo: terminato Cdm a P.Chigi Gazzetta di Reggio Gazzetta di Reggio

Col decreto Lavoro varato l’1 maggio, il Governo lancia un’altra scialuppa di salvataggio ad Acciaierie d’Italia, ex Ilva. Dopo aver erogato, attraverso Invitalia, 680 milioni ...Ospite ai microfoni di Controradio, il sindaco Dario Nardella è tornato a parlare dello stadio Artemio Franchi, facendo il punto su una situazione che diventa sempre più ...