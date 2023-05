Governo | Cdm in stand-by | in ritardo di 2 ore inizio riunione

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - E' indi due ore il Consiglio dei ministri, che -convocato alle 16- non è ancora iniziato a Palazzo Chigi. A far slittare la, a quanto si apprende, la nomina del nuovo comandante della Guardia di Finanza, con due nomi in pole per succedere a Giuseppe Zafarana: Andrea De Gennaro, caldeggiato dal sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, e Umberto Sirico, più vicino al responsabile del Mef Giancarlo Giorgetti. Si attende, inoltre, la defne del decreto che interviene su enti e società pubbliche, provvedimento che potrebbe incidere anche sulle decisioni in Rai e sul futuro dell'attuale ad, Carlo Fuortes.

...della riunione dell'esecutivo un provvedimento che - secondo quanto spiegato da fonti di- ... Il decreto, secondo quanto si legge nell'ordine del giorno del, interviene sull'amministrazione ...Calderone ha poi confermato l'impegno del"a lavorare per creare le condizioni per rendere ... Un comunicato stampa del ministero dell'Economia, diffuso il 1° maggio al termine delsul ...Ilha infatti bocciato un ordine del giorno che ne chiedeva la soppressione da tutti gli ... La replica: "Ministro cortese, ma la questione è politica non personale" Il video di Meloni del...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 32 | www.governo.it Governo

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - E' in ritardo di due ore il Consiglio dei ministri, che -convocato alle 16- non è ancora iniziato a Palazzo Chigi. A far slittare la riunione, a quanto si apprende, la nomin ...Per il Comando della Guardia di Finanza l’ha spuntata Andrea De Gennaro. Prevale pertanto il candidato del Sottosegretario Mantovano su quello del Ministro competente, Giancarlo Giorgetti. Fino ...