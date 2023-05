Governo | Cdm alle 16 | a odg dl su enti pubblici e società

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri convocato a Palazzo Chigiore 16 esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto-legge recante Disposizioni urgin materia di amministrazione die societa', di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale (Presidenza - Economia e finanze - Salute - Lavoro e politiche sociali - Imprese e made in Italy - Cultura - Sport e giovani); Decreto legislativo sulle Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trno-Alto Adige/ Sudtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trno-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza ...

...della riunione dell'esecutivo un provvedimento che - secondo quanto spiegato da fonti di- ... Il decreto, secondo quanto si legge nell'ordine del giorno del, interviene sull'amministrazione ...approfondimento Pnrr, ilal lavoro per salvare gli asili nido: cosa sappiamo FOTOGALLERY ©...degli istituti Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha presentato inun ...Made in Italy, il cambio di strategia del: analisi 'Porterò tra due settimane in consiglio dei ministri la legge quadro sul made in Italy, un collegato alla manovra economica dello scorso dicembre e che, dopo un confronto serrato al ...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 32 | www.governo.it Governo

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri convocato a Palazzo Chigi alle ore 16 esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto-legge recante Disposizioni urgenti in materia di ...Il provvedimento interverrà anche sul limite di età a 70 anni oltre cui scatterebbe il pensionamento dei direttori delle fondazioni lirico-sinfoniche, che dovrebbe incidere anche sulle decisioni sulla ...