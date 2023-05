Google Foto | in arrivo un fantastico cambiamento | finalmente gli utenti possono goderne appieno

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 4 maggio 2023) Un grandeè inperma sarà una piacevole novità per glicherisolvere un problema. Questa funzione diè molto importante, soprattutto per l’archiviazione dei dati e la memoria ma ha ancora qualche piccola pecca da correggere. Grandi novità per(computermagazine)Negli ultimi mesi l’azienda si è impegnata ad ascoltare le richieste specifiche di tutti e quindi ha lavorato duramente per porre rimedio soprattutto a quei bug molto fastidiosi che rendono difficile utilizzare il sistema nel quotidiano.: rivoluzione inUn bel pacchetto di migliorie per l’azienda che ...