(Di giovedì 4 maggio 2023) Ritorno, e che ritorno, perall'Open d'Italia. A 34 anni dal debutto nel torneo, a 28 dal suo miglior risultato, il terzo posto, e a 9 dall'ultima partecipazione, il classe '71 di Moncalieri non solo si rimette in gioco, ma è anche tra i migliori italiani della giornata, chiudendo pari con il par e ampiamente dentro la zona taglio. Queste le sue parole ai microfoni della Feder: "Non sono partito, ho sbagliato un colpo alla buca 3 che mi è costato un doppio bogey e dopo poco ho fatto un bogey alla 5. Due bei colpi alla 9 mi hanno permesso di segnare un birdie importante. Da lì in poi ho.

Guido Migliozzi, Renato Paratore, Francesco Laporta, Lorenzo Gagli, Filippo Celli ed Enrico Di Nitto, Andrea Saracino ed Lorenzo Gagli, Filippo Celli edCanonica, ancora sul green all'età di 52 anni.

Golf, Emanuele Canonica: "Dalla 9 in poi ho giocato bene, non posso recriminare su nulla. Il campo è in ottime condizioni" OA Sport

Al Marco Simone Golf & Country Club tutto promnto per il più importante evento golfistico nostrano. In campo 17 tra i primi 20 giocatori del ranking e 16 azzurri ...Per entrare nel Team Europe, per diventare leader italiano, per far bella figura in chiave Ryder: da domani sarà caccia a un posto al sole ...