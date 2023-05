Godoy Cruz-Union de Santa Fe venerdì 05 maggio 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 4 maggio 2023) In serie positiva da cinque giornate e con una classifica che si sta facendo interessante, ilospita al Estadio Feliciano Gambarte l’Fe sempre più in crisi. Il Tomba dopo il pareggio per 1-1 ottenuto in casa del Sarmiento (rete di Salvareschi), occupa il nono posto nella Liga Profesional con sei vittorie, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Pareggiano invece 1 - 1 Sarmiento Junin e: al 15 Gondou sblocca il punteggio quindi al 17 della ripresa arriva la rete del pari di Salvareschi. Nella Coppa del Brasile ci troviamo con i ......00 Al - Fateh - Al Wehda 18:00 Al Feiha - Al Khaleej 20:30 Al Nassr Riyadh - Al - Raed 20:30 ARGENTINA LIGA PROFESIONAL Platense - Estudiantes 01:00 Sarmiento Junin -01:00 AUSTRALIA A - ...In Serie A si parte dal lunch match Empoli - Inter, in FA Cup si gioca la seconda semifinale. Successo di Belgrano ein Liga Profesional argentina La giornata sportiva di domenica 23 aprile si è aperta già nella notte con alcuni incontri in Sud America . In Liga Profesional argentina successo esterno per ...