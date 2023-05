Gmg di Lisbona | il Papa ai giovani | “Preparatevi bene | dialogate coi vostri nonni”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Città del Vaticano – A tre mesi dalla Giornata Mondiale della Gioventù, che si celebrerà adal 1 al 6 agosto 2023,Francesco invia un videomesaggio in lingua portoghese a tutti iche vi parteciperanno. Di seguito le parole del Pontefice tradotte in italiano: Cari, vi state preparando alla Giornata Mondiale della Gioventù. Mancano 3 mesi, immagino le cose che avete in testa, come fare, come chiedere un permesso dal lavoro, dallo studio, come trovare i soldi per il viaggio, tante preoccupazioni… ma sempre guardando verso quell’orizzonte, quel sogno, è entusiasmante. Partecipare alla Giornata è una cosa bellissima e quando uno ne è cosciente, si entusiasma a partecipare.per questo momento entusiasmante, riponete la vostra speranza lì, perché si cresce molto in una ...

Il numero però dei giovani che potranno partecipare alla Gmg di Lisbona non sarà così numeroso per le difficoltà soprattutto di costi e di visto che non ci permettono di mandare un numero più ... Quest'estate, dopo la Gmg di cui il beato Carlo è uno dei patroni, la reliquia andrà in visita nelle diocesi del Brasile.

