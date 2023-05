Gli ultimi provvedimenti di TikTok contro la disinformazione sul conflitto in Ucraina

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 4 maggio 2023)è stato, sin dall’inizio della guerra in, una fonte di informazione (e, con conseguente manipolazione su larga scala) sulucraino. Considerati i numeri di contenuti veicolati, per esempio, tramite l’hashtag #Ukrainewar (attualmente, a poco più di un anno dall’inizio del, le visualizzazioni ammontano a 4 miliardi e mezzo) su, appare evidente come moltissime persone usino il social cinese per visionare contenuti sulla guerra. Non ci è voluto molto perché diventasse evidente il potenzialeguerra. Sin dall’inizio della guerra analisti e giornali hanno compreso il potenziale del social e, sfruttando i video pubblicati, il Digital Forensic Research Lab è riuscito a dare conto ...