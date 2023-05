Gli argentini contro il Psg | «Messi non merita una sanzione | lui è il calcio»

(Di giovedì 4 maggio 2023)era arrivato a Parigile aspettative di tutti, lasciando il Barcellona dopo una storia d’amore che ricordava il romanzo calcistico di un lontano passato. Le regole della Liga spagnola hanno costretto il club e il giocatore a separarsi, mentre il Parco dei Principi si preparava ad accogliere la leggenda. Era un nuovo capitolo che ora sta per arrivare alla fine. Nel mentre, a Buenos Aires, non riescono a digerire il trattamento rivolto all’idolo argentino. «È ovvio che non meriti una, è logico.rappresenta tutto il nostro paese», spiega a Le Parisien un ragazzo di nome Juan Manuel, mentre porta il figlio a giocare in un campetto indossando la maglia dell’argentino. Dopotutto, nella parentesi francese di Lionel, l’obiettivo principale era quello di arrivare alla Champions. Il giocatore è ...

... nell'incontro bilaterale l'Argentina ha proposto di creare "un meccanismo per pagare in reais'... è la possibilità di generare trattative con alcune società che accettano pesose ...La cantina si compone in prevalenza di vinima non mancano etichette internazionali. ... Proprio come vengono chiamatiabitanti di Buenos Aires. Orari: tutti i giorni dalle 12.00 alle 24.... per non parlare dell'entusiasmo degliper il successo della squadra di Diego Armando Maradona. Il risultato finale della gara Napoli - Salernitana non ha scoraggiato neanchestessi ...

Gli argentini contro il Psg: «Messi non merita una sanzione, lui è il ... IlNapolista

Pionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ...Nato a Sorbolo nel 1937, il parroco ed ex cappellano militare sarà chiamato a rispondere nel processo che lo vede accusato di crimini contro ...