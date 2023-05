Gli ambientalisti si denudano a Roma per la nuova protesta sul clima | GUARDA

(Di giovedì 4 maggio 2023) Alcuni attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato Via del Tritone a, all'altezza di Via Sistina e Piazza Barberini, sdraiandosi per terra sulle strisce pedonali con scritto sulla schiena 'stop fossile". Immediato l'intervento della polizia che ha rimosso i manifestanti incatenati e seminudi. I sei manifestanti sono stati caricati sulle auto delle forze dell'ordine. La circolazione è tornata regolare.

Acqua nel Sele , nel rispetto degli accordi conper far defluire una quota di minimo deflusso vitale. Sono vigiliocchi dell'associazione Amici del Sele, baluardo sul territorio della vita del fiume: 'È in corso l'attivazione ...Ancora un blitz deglidi Ultima Generazione. Sempre a Roma, stavolta " giovedì 4 maggio " in via del Tritone:...attivisti sono stati poi accompagnati negli uffici del commissariato ...attivisti sono stati fermati e identificati e potrebbero essere ancora una volta soggetti a ... Nelle settimane precedenti, i giovaniavevano messo in atto altri blocchi del traffico. ...

Uova di gabbiano, gli ambientalisti chiedono che vengano rimosse ... Dissapore

Acqua nel Sele, nel rispetto degli accordi con gli ambientalisti per far defluire una quota di minimo deflusso vitale. Sono vigili gli occhi dell'associazione Amici del Sele, baluardo sul territorio ...Le attiviste e gli attivisti di Ultima Generazione questa mattina a Roma, in via del Tritone al semaforo di piazza Barberini hanno bloccato la strada e si sono tolte la maglia restando a torso nudo, ...