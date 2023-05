Giuntoli | “Concentrati per l’ultimo passo Orgoglioso di questa riconoscenza”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tra pochi minuti, allo Stadio Friuli, scenderanno in campo Udinese e Napoli, partita a conclusione della 33° giornata di Campionato. I partenopei sono già pronti per la festa Scudetto, che può arrivare già sta sera con anche solo il pareggio. Da 33 anni Napoli aspetta questo momento:Scudetto, infatti, arrivò nella stagione ’89-’90, quando nella squadra azzurra ci giocava un certo Diego Armando Maradona. Udinese-Napoli, parla, direttore sportivo dei partenopei A Napoli lo stanno aspettando da tanto, e le emozioni di questi giorni sono vive più che mai. Bambini, ragazzi, genitori, anziani per le strade di Napoli attendono questo momento, per festeggiare tutti insieme, uniti nell’amore per l’azzurro. A pochi minuti dal fischio d’inizio di Udinese-Napoli, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Cristiano, direttore ...