Girotondo sui molti meriti (riconosciuti ma non basta) delle donne

(Di giovedì 4 maggio 2023) Certamente siamo noi del Foglio della moda che, con PwC, scegliamo come testimoni gli imprenditori più attenti ad offrire allereali opportunità di carriera nelle loro aziende. E forse dovremmo continuare così, cioè dando spazio solo a chi se lo merita. Perché, a leggere le testimonianze dei relatori alla presentazione del terzo Osservatorio sul lavoro femminile nella moda, organizzato negli spazi di Lineapelle, nel cuore della Milano romana (la città fu capitale con Massimiano nel 286 dopo Cristo, gli anni della Tetrarchia, si tende a dimenticarlo, gli scavi accanto e il pavimento di vetro del palazzetto che ospita le sale di rappresentanza di UNIC sono lì a dimostrarlo), sembra che vi sia l’impegno da parteaziende per riequilibrare una situazione molto sperequata, in cui meno del cinquanta per cento dei grandi marchi è disegnato da ...