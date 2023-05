Girona vs Mallorca – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 maggio 2023) Due squadre che hanno poche possibilità di entrare in Europa si incontrano all’Estadio Municipal de Montilivi giovedì 4 maggio, quando ilaffronta il Maiorca nella Liga. Se il settimo posto dovesse essere una via d’accesso all’Europa Conference League, entrambe le squadre avranno ancora delle chance. Il calcio di inizio divsalle 19:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIlha rafforzato la sua spinta verso il calcio europeo dopo una settimana sensazionale sia per il club che per il suo attaccante Taty Castellano. Una vittoria epocale contro il Real Madrid ha visto Castellanos diventare il primo giocatore a segnare quattro gol contro i Los Blancos in una partita della Liga nel 21° ...