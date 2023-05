Giro d’Italia | Mark Cavendish | “Ho voglia di tornare a vincere | ho fiducia nella mia squadra”

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 maggio 2023)si prepara alla grande partenza del2023. Il 37enne britannico sarà uno dei principali velocisti di questa edizione della Corsa Rosa e avrà l’obiettivo dialtre tappe al, lui che in carriera ne ha vinte ben 16. Il corridore dell’Astana ha rinnovato il suo amore verso questa corsa: “Ilè una corsa che mi piace e ha un posto speciale nel mio cuore. La natura del percorso lo rende imprevedibile, ma delle opportunità di sprint ci sono, quindi non vedo l’ora di provare ad aggiungere qualche successo alle mie 16 vittorie di tappa“. L’avvicinamento in questa stagione per Cannonball non è stato dei più semplici: “Ho avuto un paio di stop per malattia quest’anno, ma fortunatamente niente di troppo ...