Giro d’Italia | Domenico Pozzovivo | “Punto ancora alla top 10 | siamo cresciuti dal Tour of the Alps”

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 maggio 2023)non molla neanche a 40 anni. Il lucano sarà al via delper la diciassettesima volta in carriera con la maglia della Israel – Premier Tech e sarà il capitano nella Corsa Rosa. Uno splendido riconoscimento per un corridore che a inizio anno era senza contratto. Queste le sue parole in conferenza stampa a due giorni dpartenza dall’Abruzzo: “Ormai sono passati quasi 20 anni dal mio primo, ma le aspettative e l’entusiasmo sono quelle di un esordiente. Ad inizio stagione è stata una botta morale vedere i miei compagni di allenamento di Lugano andare alle corse e io invece costretto a rimanere a casa”. “Ci ho sempre creduto, mi sono allenato per conto mio, ho fatto vari test e tanta altura, con simulazioni di gara. Certo è mancato il confronto con ...