Giro d’Italia 2023 | un percorso intrigante alla mercé del maltempo

(Di giovedì 4 maggio 2023) Sabato prossimo prenderà il via da Fossacesia Marina, sulla Costa dei Trabocchi in Abruzzo, il 106°che si concluderà, dopo 3.449 chilometri, al tramonto di domenica 28 maggioa Roma nella impareggiabile cornice dei Fori Imperiali. La festa di maggio inizierà con una tappa pesante posto che che la cronometro d’apertura di quasi 20 chilometri, che porterà i corridori a Ortona, potrebbe già scavare distacchi significativi. Per l’Italia questo primo appuntamento costituirà probabilmente l’unica occasione di vedere un italiano, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), indossare la maglia rosa. Dopo che la seconda frazione, anch’essa tutta abruzzese da Teramo a San Salvo, ci regalerà la prima volata della corsa, la terza da Vastolucana Melfi e la successiva da Venosa a Lago Laceno dovrebbero prestarsi a ...

176 corridori in rappresentanza di 22 squadre si ritroveranno a Fossacesia Marina, sulla costa adriatica abruzzese, per la Grande Partenza che darà il via al 106°.