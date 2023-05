Giro d’Italia 2023 | tutti i 52 italiani in gara Caruso per la classifica | c’è l’eterno Pozzovivo

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ormai l’attesa sta per finire: sabato 6 maggio comincerà finalmente la 106ma edizione del, corsa a tappe che aprirà, come di consueto, la stagione dei Grandi Giri. Al via ci saranno ovviamente tutte le 18 formazioni WorldTour, a cui si aggiungeranno quattro squadre Professional, ossia Eolo-Kometa, Greeen Project – Bardiani CSF – Faizanè, Israel – Premier Tech e Team Corratec. In tutto si presenteranno alla partenza 176 corridori, tra cui ben 52 del Bel Paese. Le punte azzurre saranno Damiano(Bahrain – Victorious) e Filippo Ganna (INEOS Grenadiers). Il siciliano proverà a chiudere almeno in top ten nellagenerale, mentre il nativo di Verbania cercherà di vincere più tappe possibili (il classe 1996 partirà favorito nelle prime due delle tre cronometro presenti quest’anno all’interno della ...