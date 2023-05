Giro d’Italia 2023 | Remco Evenepoel | “Io e Roglic alla pari in salita | farò la differenza a cronometro”

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 maggio 2023)si presenta come uno dei due grandi favoriti per la vittoria finale al. Il Campione del Mondo, reduce dal trionfoLiegi-Bastogne-Liegi, punta a indossare la maglia rosa sul gradino più alto del podio a Roma. Il fuoriclasse belga avrà subito a suo favore il gradino terreno dellaindividuale (19,6 km lungo la costa dei Trabocchi in Abruzzo) che aprirà la Corsa Rosa. Nella conferenza stampa della vigilia ha subito voluto mettere le cose in chiaro: “Sarà la grande occasione per prendere subito la maglia rosa, ma non è sicuramente il mio obiettivo. E non mi considero un favorito per la tappa inaugurale, mentre a vincere potrebbero essere Ganna e Küng. Il mio obiettivo è quello di fare un buon lavoro sabato per la classifica ...