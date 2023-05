Giro d’Italia 2023 | quale sarà la Cima Coppi? I metri di altitudine per la vetta più ambita

(Di giovedì 4 maggio 2023)il Colle del Gran San Bernardo ladella 106a edizione del. Il punto più alto della corsa rosaverrà raggiunto durante la 13a tappa, arrivando ai 2469s.l.m. dellasvizzera. Per la quarta volta nella storia lanonin Italia: il Colle del Gran San Bernardoposto nell’unica tappa di quest’anno con sconfinamento all’estero, in particolare in Svizzera. Nelle altre tre occasioni erano stati nel 1971 a Grossglockner (Austria), nel 1982 sul Col d’Izoard (Francia) e nel 1985 sul Passo del Sempione (Svizzera).lapiù alta dal 2020, quando si transitò ...

Alle porte del 106esimo, l'azzurro della Ineos Grenadiers, Filippo Ganna, ha parlato in piazza della Rinascita a Pescara per la 'Team Presentation'. Ecco le sue parole: 'Facciamo gli scongiuri ma speriamo di ...Negli ultimi 30 anni - da Indurain (1992) a Hindley (2022) per dirlo in termini di vincitori del- si passati da 22,12 a 20,13: di questa entit la diminuzione dei valori dell'IMC che ...