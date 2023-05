Giro d’Italia 2023 | Hugh Carthy | “Non ho paura di Roglic ed Evenepoel”

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 maggio 2023) Una EF Education-EasyPost addirittura a tre punte quella che si presenta al via dall’Abruzzo del. Rigoberto Uran, la possibile sorpresa Ben Healy e, soprattutto,le stelle della compagine statunitense che vuol dare battaglia per il podio. Il britannico, terzo alla Vuelta del 2020, ha dimostrato di essere in ottima forma al recente Tour of the Alps e dunque si lancia con grandissime ambizioni verso la Corsa Rosa. Le sue parole in conferenza stampa alla vigilia lo confermano: “Mi sento bene fisicamente e mentalmente, non so se voglio ambire al podio o addirittura alla Maglia Rosa. Ci sono tante che possono succedere e un Grandeè molto più aperto rispetto a una corsa di una settimana. Ci affacciamo a questo Grandecon una squadra ...