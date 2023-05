Giro d’Italia 2023 | anche Gino Mader salta la Corsa Rosa per Covid

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ilsta colpendo pesantemente il mondo del ciclismo in queste ultime settimane. Tantissimi i forfait dell’ultimo minuto verso il. Toccaalla Bahrain-Victorious: dopo aver annunciato la formazione arriva un cambio in extremis, con la rinuncia dell’elvetico, risultato positivo al virus.: tutti i 52 italiani in gara. Caruso per la classifica, c’è l’eterno Pozzovivo Un colpo forte per la compagine di Damiano Caruso: lo svizzero infatti poteva essere fondamentale nelle tappe miste e soprattutto in quelle di montagna, viste le sue caratteristiche. Al suo posto è stato convocato il giapponese Yukiya Arashiro. Foto: Lapresse