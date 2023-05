Giovane trovata morta in casa | porta chiusa e nessun segno di violenza | disposta l' autopsia

(Di giovedì 4 maggio 2023) Una donna di 34 anni è statanel proprio appartamento di Fonte Ostiense, a Roma, in circostanze ancora da chiarire. Sono stati dei conoscenti della vittima, preoccupati perché non rispondeva al telefono da giorni, a dare l'allarme al 112. . Il tragico rinvenimento è avvenuto nella...

... poiché già al primo servizio è stato visto entrare un, già noto per reati in materia di ... Sequestrata inoltre sostanza da taglio, anch'essain una camera e oltre 7.000 euro in ...E' un sostegno a 360 gradi quelli che offriamo e se la soluzione non può essereda noi, ...essere il ruolo delle istituzioni e quello degli enti di categoria e delle imprese "Come più...La, all'uscita di scuola, aveva fatto perdere le sue tracce. Qualche ora più tardi era ... Stefania, come detto, è stataa Bagnaia frazione di Viterbo, dove ha vissuto prima di andare a ...

Studentessa trovata morta a Macerata, disposta l'autopsia sul corpo ... Fanpage.it

Macerata, le indagini degli inquirenti per la morte di Samanta Marchegiano, la ragazza 24enne trovata morta nel bagno della casa ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...