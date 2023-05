Giorgia Meloni vuole un nuovo patto fiscale con gli italiani

(Di giovedì 4 maggio 2023) AGI - "Penso alla necessità di garantire una migliore proporzionalità del sistema sanzionatorio tributario per costruire un fisco più equo e capace di mettere, soprattutto chi è più in difficoltà, nelle condizioni di adempiere ai pagamenti senza ingiuste onerosità". Lo dicenel video messaggio inviato all'Assemblea Generale dei Commercialisti in corso a Roma. "Il cammino per dare piena e concreta attuazione alla delegaè solo all'inizio. C'è tanto lavoro da fare, ma sono certa che potremo contare sul vostro prezioso contributo. I professionisti hanno tutte le competenze necessarie per aiutare il decisore politico, affiancarlo nella definizione di norme spesso molto tecniche e nel processo di semplificazione della burocrazia, dove possibile, perché anche questo va fatto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, ...

