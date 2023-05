Giorgia Meloni | il compagno Andrea Giambruno | “Il video sul decreto lavoro ha spaccato Ma doveva farsi riprendere in mezzo ai prosciutti?”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nel discusso Consiglio dei ministri convocato il primo maggio è stato approvato l’altrettanto discusso. Le misure non sono state spiegate dalla premier in conferenza stampa maha preferito pubblicare unsui suoi canali, evitando le domande dei giornalisti.parla delsolo con un: nessuna conferenza stampa dopo il cdm. L’ultima due mesi fa a Cutro. Un filmato criticato da molti ma difeso da: “ha una comunicazione che funziona molto bene e che si è inventata questa trovata che ha”, spiega il first gentleman al Foglio. Un filmato realizzato tra gli stucchi e le pareti ...

Così la premier,, in collegamento con gli Stati generali dei Commercialisti, ricorda l'amica uccisa durante una riunione di condominio. ChigiIl generale libico Khalifa Belqasim Haftar è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la premier. Haftar, in questi giorni a Roma per una serie di incontri, ieri sera ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri Antonio Tajani.era stata a Tripoli il 28 gennaio scorso ...Insomma, il sunto sarebbe che siccomenon è certo Mario Draghi e che su di lei ancora grava il fumus di una leader di Partito che studia da leader di Governo le cose non potevano che ...

Rai, i dubbi di Giorgia Meloni: tira e molla su Fuortes. Ma avanti sulle nomine ilmessaggero.it

Roma, 4 mag. (askanews) - Il generale libico Khalifa Belqasim Haftar è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni.Haftar, ...(Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2023 "Mi spiace non essere lì con voi, ma non ho voluto mancare al vostro appuntamento. Grazie di aver istituito una borsa di studio per la vostra collega Nicoletta Go ...