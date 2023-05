Gioco pericoloso di Erdogan sul gas L’accordo di ferro con Gazprom

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 maggio 2023) Si fonda sulla centrale solare più grande d’Europa e sulla proiezione geopolitica di hub del gas russo il nuovo slancio della Turchia alla voce energia, come se la concomitanza delle elezioni presidenziali da un lato e l’esigenza di non sminuire il rapporto privilegiato tra Ankara e Mosca dall’altro fosse un acceleratore naturale per dinamiche economiche (e quindi politiche). Un altro capitolo della delicata posizione turca, a metà strada tra l’Ue e la Nato e al contempo cliente certificato di Mosca. Ankara vs Bruxelles Essere diventata il secondo cliente internazionale dipermette alla Turchia anche di “trattare” su alcuni pagamenti, in caso il prezzo superasse una certa soglia. Non solo fornitura, quindi, ma strategia complessiva alla voce acquisto, in controtendenza rispetto alle decisioni europee (sanzioni incluse). In sostanza la Turchia punta a ...