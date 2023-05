Ginnastica artistica | Asia D’Amato salterà i Mondiali | operazione in Austria | rientro nel 2024

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 maggio 2023) Rottura del legamento crociato anteriore e piccola infrazione a un menisco. Questo è l’esito ufficiale degli esami di accertamento a cuisi è sottoposta nella giornata di ieri. La Campionessa d’Europa all-around 2022 aveva già comunicato l’entità del proprio infortunio nella tarda serata, oggi è giunto il comunicato della Federa chiarire nello specifico la situazione venutasi a creare dopo l’arrivo non perfetto sul secondo al volteggio in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo andata in scena sabato pomeriggio a Il Cairo (Egitto). Il ginocchio sinistro della Fata sarà oggetto anche di ulteriori valutazioni nei prossimi giorni, ma sarà con ogni probabilità sarà il dottore Jurgen Barthofer a occuparsi dell’intervento chirurgico a cui la ginnasta si dovrà sottoporre. Stiamo parlando di un illustre ...