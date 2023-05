Gilardino e Grosso assieme ad un convegno alla vigilia di Frosinone-Genoa

(Di giovedì 4 maggio 2023) Compagni in Nazionale nella memorabile cavalcata mondiale del 2006, avversari quest'anno in Serie B nella corsapromozione, Fabio...

Alle 14 Fabioe Alberto, che sedici anni dopo sono diventati protagonisti come allenatori in Serie B, rispettivamente del Frosinone già promosso in A e del Genoa che spera di esserlo ...di Stefano Agresti Ore 12 GIANLUIGI BUFFON: SUPERMAN di Gianni Valenti Ore 14 ALBERTOE FABIO: IN PANCHINA VADO IO di Nicola Binda Ore 15 ZVONIMIR BOBAN E FABIO CAPELLO: INVINCIBILI ...Fabio, autore del rigore decisivo nella finale vinta al Mondiale del 2006, ha fatto festa ... da Pirlo a Inzaghi, De Rossi,e Nesta) ad ottenere un successo importante. E con una ...

Rassegna Stampa, Genoa: Criscito non recupera per l'Ascoli. In ... Buon Calcio a Tutti

Se sei un interista vero, allora non puoi fare a meno di entrare nella famiglia Inter-News.it diventando a tutti gli effetti un membro attivo del nostro progetto editoriale! E se nel frattempo vuoi ch ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...