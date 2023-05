Gianni Sperti travolto dalle minacce | “Non può arrivare a tanto”

(Di giovedì 4 maggio 2023)è entrato a far parte della famiglia di Uomini e Donne dall’ottava edizione del programma. Solitamente, la sua presenza è accompagnata da commenti positivi e dall’approvazione del pubblico. Negli ultimi giorni, però, l’opinionista è finito nell’occhio del ciclone per via dell’attacco ad Aurora Tropea. La questione è diventata così grave da spingerlo a pubblicare una dellericevute. Potrebbe interessarti: Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Uomini e Donne,sotto attacco: “Te ne pentirai” Le esternazioni dinei confronti di Aurora Tropea non sono piaciute a diversi spettatori. Alcuni utenti, però, hanno deciso di difendere la loro beniamina in modo piuttosto discutibile. Nelle ...

Sarà questa la volta buona Certo è che il racconto del partenopeo in puntata oggi non convincerà tutti e in particolareavrà qualcosa da ridire. Il confronto tra i due protagonisti del ...Emanuel Lo e Giorgia, crisi di coppia 'Troppa complicità con Lorella Cuccarini' Uomini e donne, ex dama contro: 'Attacca per creare la discussione' Sotto il post 'Ma copriti', 'Ma così ...Uomini e donne, ex dama contro: 'Attacca per creare la discussione' Isola, Asia Argento e i consigli alla sorella Fiore: 'Non cedere alle provocazioni'. Ecco con chi ce l'ha I sorrisi ...

Verissimo, Gianni Sperti: “Io omosessuale Non lo dirò mai” Il Fatto Quotidiano

Nella vicenda è indirettamente coinvolta la dama del Trono over Aurora Tropea. Ecco lo sfogo di Gianni Sperti sul suo profilo Instagram ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...