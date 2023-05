Gianni Sperti minacciato | l’opinionista di Uomini e Donne racconta tutto FOTO

(Di giovedì 4 maggio 2023) ucceIn queste ore,ha svelato su Instagram di essere statodista ricevendo molti insulti in questo periodo, proprio a causa delle posizioni alquanto nette che è solito prendere all’interno della trasmissione. Proprio in questo periodo sta attaccando molto Aurora Tropea, rea di aver portato in studio delle L'articolo proviene da KontroKultura.

vittima di minacce sui social: 'Te ne pentirai'. Lui risponde cosìa Verissimo dopo le nozze con Paola Barale: 'Io omosessuale Non lo dirò mai, vorrebbe dire mettere un'...Ciononostante sia Roberta che l'opinionistasostengono che Nicole sia interessata solo ad Andrea e che abbia baciato Carlo solo per ottenere una reazione dall'altro corteggiatore. A ...Attraverso i socialha condiviso alcune delle più terribili minacce che giornalmente gli sarebbero inviate via social. Come gli altri personaggi pubblici anchesi è trovato ad avere a che fare ...

Verissimo, Gianni Sperti: “Io omosessuale Non lo dirò mai” Il Fatto Quotidiano

Gianni Sperti vittima di minacce sui social: «Te ne pentirai». Lui risponde così Gianni Sperti a Verissimo dopo le nozze con Paola Barale: «Io omosessuale Non lo dirò mai, vorrebbe dire mettere ...Fortunatamente, poi è arriva una smentita ufficiale. Inoltre, ha avuto dei confronti molto accesi con Gianni Sperti e Riccardo Guarnieri. Armando Incarnato ha ricevuto delle critiche davvero molto ...