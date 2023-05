Gianni Infantino | un tribunale tira l'altro

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ormai si sente come l'abbonato Rai di un antico spot: quello che ha sempre un posto in prima fila. Peccato che per, presidente...

Argentina's forward #10 Lionel Messi is congratulated by FIFA Presidentduring the trophy ceremony after Argentina won the Qatar 2022 World Cup final football match between Argentina ...Problemi per, presidente della Fifa. Tutti i dettagli processo che si terrà a breve in Svizzera Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport,sarebbe ...Umberto Calcagno, presidente Aic, sposa la presa di posizione del numero uno della Fifa,, riguardo ai diritti televisivi del Mondiale di calcio femminile, in programma a luglio in ...

Problemi per Gianni Infantino, presidente della Fifa. Tutti i dettagli processo che si terrà a breve in Svizzera Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Gianni Infanti ...- Direi che la notizia del giorno non c’è neppure bisogno di descriverla troppo. In sintesi: la Russia ha reso inoffensivi due droni che sono esplosi proprio sopra il Cremlino. Putin non era nella res ...