Gianluca Vialli | spunta l’ultimo messaggio Whatsapp prima della morte | brividi per i tifosi

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il mondo, del calcio e non solo, ancora non si è abituato (e mai lo farà) alla scomparsa dimandato sudal campione nello sport e nella vita., campione nel calcio e nella vita, ha lasciato tutti troppo presto. La sua famiglia, le sue persone più care e vicine, gli amici, il mondo dello sport, tutti i suoi. Ha detto addio dopo aver lottato come un leone contro una malattia a cui, purtroppo, alla fine ha dovuto arrendersi. Nonostante il dolore e i momenti difficili,non ha mai perso il sorriso. E l’abbraccio con Roberto Mancini, dopo aver vinto gli Europei con la Nazionale Italiana, resterà stampata nella mente di tutti noi. È poito anche ...

Ancora oggetto di atti di vandalismo. Lo storico ' Molo dell'amicizia ' di Quinto, dovee Roberto Mancini si ritrovano nel docufilm 'La bella stagione' sul periodo d'oro della Samp, è di nuovo stato scarabocchiato. Proprio in quel posto dove è sorto una specie di ..."L'esperienza che abbiamo condiviso a Londra e al Chelsea, insieme a Roberto Di Matteo, ha fatto sì che potessimo apprezzare ancora di più le sue qualità". "è stato colui che per primo mi ha avvicinato al golf trasmettendomi questa passione. Quello che lui ha fatto e rappresentato, lo sappiamo tutti. L'esperienza che abbiamo condiviso a ...... al 'Marco Simone' di Roma, anticipa l'Open d'Italia di golf, Gianfranco Zola ha ricordato, suo ex compagno ai tempi del Chelsea, ...

Gianluca Vialli, sfregio dopo la morte: "Approfitta del buio" Liberoquotidiano.it

Le parole di Zola in ricordo di Vialli: «L’esperienza che abbiamo condiviso al Chelsea, ha fatto sì che potessi apprezzare ancora di più le sue qualità» In occasione della Rolex Pro-Am che, al ‘Marco ...La Sampdoria non sta vivendo un momento felice in campionato, soprattutto il 5-0 di Firenze quando mancano sei ...