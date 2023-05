Giallo sulla morte dell’atleta Tori Bowie | cosa si sa

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 4 maggio 2023) L’atleta è morta a 32 anni Nella giornata di ieri, 3 maggio, si è spenta a soli 32 anni l’atleta americana. Astro dell’atletica aveva vinto un oro nella 4×100, un argento nei 100 metri e un bronzo nei 200 metri alle Olimpiadi di Rio 2016 e di aggiudicarsi i 100 metri ai Mondiali di Londra 2017. Celebre in tutti gli Stati Uniti, laoltre essere stata una velocista era anche influencer e punto di riferimento per la comunità afro. A oggi èe non si sasia accaduto. Il corpo diè stato ritrovato senza vita nella sua casa in Florida. Per diverse testate americane dea tempo, ma non si hanno conferme soffriva di depressione. La sorella Tamarra in un post sul Facebook a tal proposito ha ...