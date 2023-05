Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese risponde alla fantasiosa teoria del web su sua figlia Luna Marì

(Di giovedì 4 maggio 2023) Negli ultimi mesi, sul web, è diventata virale Tatiana, una donna ormai nota per accusare personaggi famosi di essere la madre biologica e legittima dei loro figli. E’ successo a Chiara Ferragni e Fedez con la loro piccola Vittoria ed è successo anche ade Belen Rodriguez con. Anche mentresi trovava all’interno della Casa del Gf Vip 7, Tatiana ha continuato a fare video nei quali sosteneva di essere la madre legittima della bambina:in questo video mi rivolgo a te. Tu che dici di amare tuadimostralo non a parole ma con i fatti.se ami veramentecomincia a dire la verità. ...

Spinalbese , subito dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello, è tornato in possesso dei suoi profili social pubblicando quotidianamente post sulla sua vita quotidiana. E ...La figlia che Belen ha avuto daSpinalbese lo considera come uno ...Una donna dice di essere la madre biologica di Luna Marì ma questa voltarisponde e non sta ...

Antonino Spinalbese e la tenera foto con Luna Marí Mediaset Infinity

Luna Marì è nata il 12 luglio 2021, dalla storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Poco dopo la sua nascita l’ex coppia ha iniziato a capire che non erano fatti l’uno per l’altra, che ...Il conduttore 33enne svela il suo rapporto con la figlia che l’argentina ha avuto da Antonino Spinalbese “In quel periodo ho solo pensato: ‘E’ un momento così speciale della sua vita e io non ci sono’ ...