Genova | incontro Salvini-portuali precari | “I lavoratori vengono prima di tutto”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteoha incontrato auna rappresentanza die di sindacati deial termine dell'inaugurazione per la posa dellapietra della nuova diga foranea del capoluogo ligure. L', che si è svolto a Palazzo San Giorgio, è stato costruttivo e si è concluso con la garanzia di un impegno diretto del Vicepremier che ha detto “per me idie di tutti”. Peraltro,ha invitato Cgil, Cisl, Uil e Ugl al Mit per discutere di codice degli appalti e collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. Così una nota del Mit.