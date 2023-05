Genoa-Ascoli sabato 06 maggio 2023 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici Promozione diretta del Grifone se…

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ilcerca punti importanti per conquistare lain Serie A ma l’insegue i playoff dunque arriverà a Marassi deciso a vendere cara la pelle e imbattuto da tre giornate. Ilè secondo in classifica staccato di quattro punti rispetto al già promosso Frosinone e con sei punti di vantaggio sul InfoBetting: Scommesse Sportive e

...30 Como - Palermo 1 - 1 15:00- Pisa 2 - 1 15:00 Bari - Cittadella 1 - 1 15:00 Benevento - Parma 2 - 2 15:00 Brescia - Cosenza 2 - 1 15:00 Südtirol -0 - 0 18:00 Venezia - Modena 5 - 0 ......30 Como - Palermo 1 - 1 15:00- Pisa 2 - 1 15:00 Bari - Cittadella 1 - 1 15:00 Benevento - Parma 2 - 2 15:00 Brescia - Cosenza 2 - 1 15:00 Südtirol -0 - 0 18:00 Venezia - Modena 5 - 0 ......30 Como - Palermo 1 - 1 15:00- Pisa 2 - 1 15:00 Bari - Cittadella 1 - 1 15:00 Benevento - Parma 2 - 2 15:00 Brescia - Cosenza 2 - 1 15:00 Südtirol -0 - 0 18:00 Venezia - Modena 5 - 0 ...

Genoa-Ascoli: ha preso il via la vendita dei biglietti per il settore 6 - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net

Genoa-Ascoli, cambiano le modalità di acquisto biglietti per i tifosi bianconeri che saranno trasferiti - picenotime.it - IT ...Roberto Breda ha parlato ai canali ufficiali dell'Ascoli, in vista della sfida contro il Genoa, che potrebbe valere per il Grifone la promozione. Tuttavia, l'allenatore dei bianconeri non è certo di ...